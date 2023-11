Pierwszej porażki doznały w rozgrywkach Orlen Basket Ligi Kobiet koszykarki PolskiejStrefyInwestycji Enei AJP Gorzów Wlkp., które przegrały w Sosnowcu z MB Zagłębiem 79:82.

Przed pierwszym meczem tej kolejki gorzowska drużyna zajmowała pierwsze, a sosnowiecka drugie miejsce w tabeli i już choćby z tego względu zapowiadał się wyrównany pojedynek. W dodatku obie drużyny przystąpiły do niego osłabione: PSI Enea AJP brakiem Stephanie Jones i Eleny Tsineke, zaś w miejscowej ekipie zabrakło kontuzjowanej Batabe Zempare.

Pierwsza kwarta dla miejscowych 18:14. Mecz świetnie rozpoczęła Marzena Marciniak, która w pierwszych minutach zdobyła 6 punktów dla Zagłębia. Z kolei w gorzowskim zespole nie do zatrzymania pod koszami była Weronika Telenga, która nie tylko zbierała piłki po niecelnych rzutach (w pierwszych dwóch kwartach miała już 11 zbiórek), ale sama trafiała do kosza miejscowych. Problemy ze skutecznością miała Chloe Bibby, ale gdy w drugiej kwarcie poprawiła celownik gorzowski zespół niemal od razu wyszedł na prowadzenie i po pierwszej połowie miał 9 punktów przewagi.

Początek trzeciej kwarty fatalny w wykonaniu przyjezdnych i po trafieniu Britney Jones w 23 minucie miejscowe prowadziły 40:39. Trener Dariusz Maciejewski poprosił o minutę przerwy, po której do kosza Zagłębia trafiały Nora Wentzel, Chloe Bibby oraz Anna Jakubiuk i na tablicy wyników pojawiło się prowadzenie PSI Enei AJP 45:40.

Do ostatniej kwarty gorzowski zespół przystępował z dwupunktową zaliczką (52:50), którą po akcji 2+1 do pięciu powiększyła Bibby. To było na początku ostatniej kwarty a na 3 minuty przed zakończeniem meczu, po trafieniu za 3 punkty Zoe Wadoux było 65:60 dla miejscowych. Gorzowianki odrobiły straty, a końcówka 4 kwarty rozgrzała widzów w Arenie Sosnowiec do białości. Minutę przed końcem było 70:68 dla PSI Enei AJP, ale na 14 sekund przed końcem już 72:70 dla Zagłębia. Na 6,7 sekundy przed końcową syreną dwa osobiste wykorzystuje Bibby i o rozstrzygnięciu meczu musi zadecydować dogrywka.

W tej lepsze okazały się gospodynie przyjezdne, które wygrały ostatecznie 82:79.

Dariusz Maciejewski – trener PSI Enei AJP;

Anna Jakubiuk (PSI Enea AJP):