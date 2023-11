Przygotowania do wyborów samorządowych i do europarlamentu. To główne zadania o których dyskutowali dzisiaj członkowie Nowej Lewicy, na konwencji wojewódzkiej w Świebodzinie. Omówili również moce i słabe strony partii w województwie lubuskim.

Jak mówi zielonogórski radny Tomasz Nestorowicz po wyborach do parlamentu politycy tej partii nie spoczęli na laurach:

Posłanka Anita Kucharska-Dziedzic mówi, że poza programem ogólnopolskim na konwencji wybrzmiały również problemy z którymi Nowa Lewica musi zmierzyć się w województwie lubuskim:

Świebodzinianka Sylwia Śramkiewicz uważa, że Nowa Lewica ma słabą reprezentacje w mieście i chciałaby to zmienić:

Dodajmy, że w konwencji wzięli udział członkowie partii z całego województwa.