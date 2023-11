Mieliśmy dziś ważnego gościa w Radiu Zielona Góra! To człowiek, pod którego wodzą Enea Falubaz Zielona Góra wraca na dobre tory – dyrektor sportowy klubu, Piotr Protasiewicz. I opowiada nam o tym, jak budował zespół na sezon po powrocie do Ekstraligi, o przykrych rozstaniach, ale też pełnych nadziei kontraktach z nowymi zawodnikami. O co powalczy Falubaz 2024, kto pewniakiem, kto znakiem zapytania, ale też nie zapominamy zapytać o sezon, który zakończył się awansem. Znajdźcie trochę czasu, ale naprawdę warto!