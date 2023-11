105 rocznicę odzyskania przez Polskę suwerenności państwowej świętowano w całej Polsce. W dużych miejscowościach były to spotkania oficjalne, niekiedy biegi niepodległościowe. Zupełnie inaczej jest w mniejszych miejscowościach. Elementem wspólnym jest tylko msza święta. A co poza tym? W Wawrowie, w gminie Santok, zorganizowano spotkanie przy ognisku. Mieszkańcy przynieśli coś do jedzenia, a w miłej, choć podniosłej atmosferze, rozgrzewali się śpiewają patriotyczne piosenki.