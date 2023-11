Siatkarze Olimpii Sulęcin wygrali I ligowe derby z Astrą w Nowej Soli 3:2. W pierwszym secie Astra pokonała rywali do 21, ale Olimpia zrewanżowała się nowosolanom wygrywając drugiego seta do 23. Kluczowy dla losów meczu okazał się trzeci set. Gospodarze prowadzili 23:18, ale ambitna pogoń sulęcinian przyniosła im kolejne punkty i to Olimpia wygrała 28:26. W czwartym secie nowosolanie pokonali sulęcinian do 22. W tie-breaku Astra prowadziła 12:11, ale trener Olimpii Konrad Cop poprosił o przerwę i jego podopieczni najpierw doprowadzili do remisu, a w końcówce wygrali 15:13.