Lechia Zielona Góra tylko zremisowała 1-1 z Pniówkiem Pawłowice w ostatnim w tym roku meczu 3 ligi na własnym boisku.

Wynik meczu został ustalony w I połowie.

Przez pierwsze pół godziny Lechia przeważała i miała 3 świetne sytuacje, ale albo nie potrafiła zagrać dobrego ostatniego podania albo brakowało wykończenia.

W 27 minucie Mycan strzelił nad bramką, a za chwilę Matuszewski z dobrej pozycji z 13 metrów uderzył tak rachitycznie, że można się było złapać za głowę.

Pniówek za to w 30 minucie zaatakował po raz pierwszy i…zdobył gola. Wrzutka w pole karne, obrońcy Lechii patrzą jak piłka spada na głowę Hanzla, a ten spokojnie otworzył wynik. 0-1.

Lechia nie błyszczała do końca kwarty, ale wyrównała. W przedłużonym czasie gry świetny rajd Matuszewskiego lewą stroną, podanie do Mycana i ten wyrównał – do przerwy zatem 1-1.

Po przerwie oba zespoły mocno zaatakowały, miały świetne okazje do strzelenia gola, ale pudłowały albo świetnie bronili bramkarze. Po kilkunastu minutach jakby oba zespoły opadły z sił i do końca nie było to już ładne widowisko, a skończyło się podziałem punktów.