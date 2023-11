Budynek Sulęcińskiego Ośrodka Kultury oraz biblioteka są zamknięte. To skutek gruntownej przebudowy przedwojennego jeszcze obiektu, służącego do dziś sulęcińskiej kulturze. Zmiany będą poważne i przyczynią się do zwiększenia oferty dla mieszkańców.

– Chcielibyśmy, aby skutkiem tej modernizacji były ładniejsze budynki, bardziej ekologiczne, wygodniejsze dla pracowników i widzów – mówi Dariusz Ejchart, burmistrz Sulęcina.

Prace potrwają do końca listopada. Choć budynek Sulęcińskiego Ośrodka Kultury jest zamknięty, to z oferty placówki można korzystać w Domu Joannitów lub Kontenerze Kultury.