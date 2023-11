Założenie działalności gospodarczej to punkt zwrotny kariery zawodowej, a nawet całego życia. Rejestracja firmy nie jest trudna. Jednak podczas otwierania biznesu konieczne jest podjęcie wielu ważnych decyzji. Podjęte wybory wpłyną na to, czy nowe przedsiębiorstwo będzie działało efektywnie. Dziś porozmawiamy o tym jak otworzyć firmę, na co zwrócić szczególną uwagę oraz sprawdzimy wady i zalety prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Gość: Dorota Maciejowska – księgowa.