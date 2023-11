We wtorek na zielonogórskim stadionie żużlowym ruszą pracę związane z przebudową parku maszyn. Powstanie on w miejsce obecnej trybuny sektoru gości, która zostanie przesunięta w głąb drugiego łuku toru (obecnie ten obszar nie jest wykorzystywany jako trybuna i przykrywa go duża reklama jednego ze sponsorów). Termin zakończenia prac zaplanowano na marzec 2024 roku, jeszcze przed startem sezonu żużlowego.

W poniedziałek na koronie stadionu przy W69 zwołano specjalną konferencję prasową poświęconą temu tematowi. W spotkaniu z dziennikarzami wzięli udział Janusz Kubicki – prezydent Zielonej Góry oraz przedstawiciel wykonawcy: Janusz Popiel – prezes firmy Commercial Networks Service. Panowie opowiedzieli o szczegółach inwestycji.

Zaczyna prezydent Kubicki: