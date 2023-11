Dacie się porwać?! Listopad nie jest taki zły! Oto jego pierwsze premierowe odsłony! – Ochman, Natalia Nykiel, Lost Frequencies z Tomem Gregory’m, Marshmello z Pink! i Stingiem oraz Mika.

OCHMAN Telefony

’Telefony’ to już ostatni singiel Ochmana zapowiadający drugi krążek Ochmana. Premiera 'Testamentu’ 10 listopada.

Do piosenki powstał teledysk w reżyserii Adriana Kawy, który jest rozczulającym komentarzem do tekstu utworu. Widzowie będą mogli również sprawdzić taneczne umiejętności Ochmana.

– Mój drugi album, bardziej hip-hopowy, pełen nowoczesnych brzmień, podobnie jak pierwszy, emanuje muzyczną różnorodnością. Myślę wiele o przyszłości, mniej o przeszłości, ale żyję dniem dzisiejszym. Nieustannie analizuję wszystko co mnie otacza. Ta analiza pozwala mi rozwijać się twórczo. W przekazie bardziej bezpośredni, prostszy, a zarazem trochę bardziej osobisty, mój drugi album jest wynikiem wielu przemyśleń. Jest w nim dużo o miłości, akceptacji, ale i też o ich braku. Ciekaw jestem czy się z tym zgadzacie? – mówi o 'Testamencie’ Krystian.

NATALIA NYKIEL Do It Again

’Do It Again’ to kolejna odsłona nowej drogi muzycznej Natalii Nykiel – drogi, w którą udała się we współpracy z portugalskimi producentami muzycznymi z wytwórni Panela Rec.

Producentem utworu, podobnie jak w przypadku wcześniejszego 'Bye Bye’ jest Edu Monteiro, nominowany do Latin Grammy portugalski muzyk i aranżer, który tylko w zeszłym roku oprócz prac z Natalią wyprodukował hity takich artystów jak Anitta, Pablo Vittar, Lola Indigo czy znana z czołówki serii 'Dom z Papieru’ Cecilii Krull.

’Do It Again’ ponownie nawiązuje do złotej ery electro popu udowadniając, że radiowe hity mogą łączyć światowej klasy wokal z najwyższą jakością produkcji.

LOST FREQUENCIES; TOM GREGORY Dive

Lost Frequencies i Tom Gregory są gotowi, aby wspólnie podbić stacje radiowe. Ich najnowszy singiel 'Dive’ to gwarancja dobrej zabawy – idealne połączenie house’u, fortepianu, wokalu Toma i charakterystycznej magii LF.

Sprzedający multiplatyny belgijski DJ i producent Felix De Laet, znany jako Lost Frequencies, od 2014 roku jest jednym z czołowych twórców muzyki tanecznej i elektronicznej. Regularnie zasiada na liście Top 100 DJ-ów według DJ Mag. Sporą popularnością cieszą się nie tylko jego sety DJ-skie, ale i własna muzyka. 2023 jest świetnym podsumowaniem jego dotychczasowego sukcesu – Lost Frequencies otrzymał niedawno pierwszą nominację do nagrody BRIT za „Where Are You Now”. Platynowy singiel podbił światowe listy przebojów i zgromadził ponad 1,6 mld streamów. W zeszłym roku jego katalog przekroczył 4 mld streamów.

Tom Gregory zakończył niedawno trasę koncertową, podczas której każdego wieczoru występował dla sporych publiczności – od 15 do nawet 50 tys. osób. Brytyjczyk supportował OneRepublic oraz podbił europejskie festiwale.

– Nasza praca nad tą piosenką była spełnieniem marzeń. Zdawać by się mogło, że ta współpraca po prostu musiała nastąpić. Czułem, że wszystko układa się w jedną, naturalną całość. Nie mogę się doczekać, aż świat będzie do niej śpiewał i tańczył!.

MARSHMELLO; P!NK; STING Dreaming

Zajmujący czołowe miejsca na listach przebojów artysta i producent, Marshmello, ciesząca się uznaniem krytyków piosenkarka, autorka tekstów i światowa ikona popu, P!NK oraz legendarny już 17-krotny zdobywca nagrody Grammy, Sting, połączyli siły w naprawdę wyjątkowym singlu – 'Dreaming’.

’Dreaming’ to nowoczesna wersja uwielbianej piosenki Stinga z 1993 roku, 'Fields Of Gold’. Świeże spojrzenie na klasyka wzbogacono o podnoszącą na duchu inspirowaną housem produkcję Marshmello i charakterystyczne wokale P!NK i Stinga.

’Dreaming’ to pierwszy z dwóch nowych singli, które znajdą się na 'TRUSTFALL – Tour Deluxe Edition’, wyjątkowej edycji dziewiątego albumu P!NK, 'Trustfall’. Rozszerzona wersja ukaże się już 1 grudnia. Znajdzie się na niej aż sześć nagrań z bijącej rekordy trasy Summer Carnival Stadium Tour 2023, na którą Artystka sprzedała prawie 3 miliony biletów. Tej jesieni P!NK koncertuje w Ameryce Północnej.

MIKA Apocalypse Calypso

MIKA prezentuje nowy singiel 'Apocalypse Calypso’. To kolejna zapowiedź nadchodzącego albumu Artysty. Płyta 'Que Ta Tête Fleurisse Toujours’ ukaże się 1 grudnia.

Nie dajcie się zwieść tytułowi piosenki – 'Apocalypse Calypso’ to wyjątkowa celebracja życia, a sam utwór równie dobrze mógłby być synonimem słów carpe diem. Niedługo Artysta uda się w trasę koncertową. Bilety rozchodzą się jak ciepłe bułeczki, a część koncertów została już wyprzedana.

’Que Ta Tête Fleurisse Toujours’ to pierwszy francuskojęzyczny album w dyskografii Miki. Nie da się ukryć, że to naprawdę ważny krok – Artysta w pełni otworzył się na francuską scenę muzyczną i współprace, o jakich nawet nam się nie śniło.

„Apocalypse Calypso” napisał razem z Matthieu z zespołu Videoclub, Carlą de Coignac i utalentowanym Marso, który zajął się również produkcją piosenki.

Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w trakcie ich trwania. W treści wiadomości wpisujesz RZ i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.

Jeśli głosujesz na inną piosenkę od prezentowanej, wysyłasz w dowolnym, wygodnym dla siebie momencie SMS, wpisujesz w treści prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę. Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.

Archiwalne wpisy, notowania i propozycje: http://archiwum.zachod.pl/wpisy/radio-zachod/audycje/mwl/

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.