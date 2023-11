Piłkarze AstroEnergy Warty Gorzów pokonali u siebie Carinę Gubin 2:1 w 15. kolejce 3 grupy III ligi.

Do przerwy gorzowianie prowadzili 2:0 po golach Konrada Przybylskiego w 13 i Pawła Krauza w 43 minucie. Kto wie jednak jak by mecz się potoczył, gdyby na samym początku spotkania do bramki a nie obok niej trafił po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Damian Płonka.

W 90 minucie kontaktowe trafienie bezpośrednio z rzutu wolnego zanotował Jakub Łoboda, ale wyraźnie lepsi w drugiej połowie gubinianie nie zdążyli już doprowadzić do wyrównania. Wcześniej przeważali, ale głównie odbijali się od defensywnego muru zastawionego przez gorzowian: