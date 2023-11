Sulechowski Dom Kultury spełnia marzenia! Mieszkanki gminy Sulechów: Sylwia Bohdanowicz, Danuta Chruściel i Barbara Czyżewska doczekały się publikacji swoich pierwszych książek.

Autorki to zupełne amatorki w pisaniu. Książki powstały podczas zajęć literackich w SDK. – To cudowne, że na naszych zajęciach panie odkryły w sobie taki talent – mówi Dorota Modrzyk, instruktor do spraw koordynacji imprez w SDK w Sulechowie:

Spotkanie z autorkami odbędzie się 18 listopada o godzinie 17:00 w kawiarni przy sulechowskim Zborze. Wstęp jest bezpłatny.