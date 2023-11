MCHC to jeden z parametrów morfologii krwi. Określa średnie stężenie hemoglobiny w krwinkach czerwonych, czyli erytrocytach. Pomiar wskaźnika umożliwia wykrycie m.in. niedoborów żelaza i anemii. Wskazaniami do badania MCHC są m.in.: przewlekłe zmęczenie, osłabienie organizmu, brak energii, bezsenność, bladość skóry. Parametr MCHC jest szczególnie ważny w okresie ciąży.

Wskaźnik MCHC w morfologii

MCHC to jeden z parametrów morfologii. Określa średnie stężenie hemoglobiny w krwince czerwonej. Jest tzw. wskaźnikiem erytrocytowym. Oznacza to, że do jego obliczenia niezbędne jest określenie poziomu parametrów MCH i MCV, których różnica daje wartość MCHC. Ma to znaczenie przede wszystkim w interpretacji wyniku. Nie jest możliwe przeprowadzenie analizy zdrowia jedynie na podstawie wartości samego parametru MCHC. Dlatego niezbędne jest wykonanie pełnej morfologii krwi. Zarówno podwyższony, jak i obniżony poziom wskaźnika może oznaczać stan chorobowy i wymagać dalszej diagnostyki. Wyjątkiem są niewielkie odstępstwa od normy MCHC, jednak tylko przy założeniu, że pozostałe parametry morfologii mieszczą się w normach.

Normy parametru MCHC

Zakres referencyjny dla wskaźnika MCHC wynosi 32,0–37,0 g/dl.

Podwyższone MCHC

Podwyższone MCHC oznacza proces nadmiernego niszczenia krwinek czerwonych. Stan ten najczęściej ma podłoże chorobowe, ale występuje rzadko. Wzrost parametru MCHC najczęściej wykrywa się u osób chorujących na autoimmunologiczną niedokrwistość hemolityczną. To choroba uwarunkowana genetycznie. Wśród innych przyczyn podwyższenia poziomu MCHC eksperci wskazują na nadczynność tarczycy, choroby wątroby, toczeń rumieniowaty. Przekroczenie normy jest obserwowane również u osób przyjmujących leki immunosupresyjne.

Niskie MCHC

Obniżony poziom MCHC zwykle jest skutkiem anemii, niedoboru żelaza lub zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej. Do spadku stężenia parametru może również dojść po długotrwałym przyjmowaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Bardzo niski poziom MCHC diagnozuje się u pacjentów chorujących na talasemię, czyli genetycznie uwarunkowaną i przekazywaną z pokolenia na pokolenie niedokrwistość.

Wahania MCHC w okresie ciąży

MCHC jest parametrem, na który wpływ mają zachodzące podczas ciąży zmiany hormonalne. W większości przypadków niewielkie wahania poziomu wskaźnika nie stanowią zagrożenia dla matki i dziecka. Wyjątkiem jest sytuacja, w której poziom MCHC w ciąży znacznie przewyższa dopuszczalną normę. Taki stan może wskazywać na odwodnienie ciężarnej, będące skutkiem silnych i częstych wymiotów. Alarmującym wynikiem jest również znacznie obniżony wskaźnik. Bardzo niskie MCHC u kobiety w ciąży może wskazywać na anemię.