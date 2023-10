Mieszkańcy Goruńska w gminie Bledzew dość często otrzymują komunikaty, że woda z miejscowego wodociągu nie nadaje się do picia. To skutek przestarzałej i kiepskiej jakościowo sieci przesyłowej. To się jednak wkrótce zmieni, bo gminie udało się otrzymać solidne dofinansowanie do modernizacji wodociągu.

– Dokumentację remontu wodociągu mamy już 10 lat. Nanieśliśmy więc niewielkie aktualizacje i wkrótce zabieramy się za prace – zapewnia Małgorzata Musiałowska, wójt Bledzewa.

A dofinansowanie, które otrzymała gmina Bledzew na wymianę wodociągu w Goruńsku wynosi 2 mln 842 tys. zł.