Piłkarki ręczne SMS-u AZS-u UZ Zielona Góra pokonały na wyjeździe Orlika Kcynia 30:23 w swoim debiucie na II-ligowych parkietach.

Do pewnej wygranej akademiczki poprowadził Ireneusz Łuczak, który na co dzień pracuje z I-ligowymi szczypiornistami AZS-u. Dla doświadczonego trenera był to debiut w roli szkoleniowca seniorek, ponieważ zastąpił on na ławce Pawła Petelę: