Świebodziński magistrat stawia na ekologię i zachęca do tego mieszkańców. Na cmentarzach komunalnych działają tak zwane zniczocielnie. To półki na których można zostawić niepotrzebne już znicze. Ma to zmniejszyć ilość śmieci jakie co roku po 1 listopada wyrzucane są do przycmentarnych śmietników.

Jak mówi Zofia Popielecka ze świebodzińskiego magistratu, takie znicze powinny być w dobrym stanie:

Urzędniczka dodaje, że ilość plastiku w kontenerach, po 1 listopada jest dużo większa niż w ciągu roku:

Dodajmy, że zniczodzilnie są na cmentarzu komunalnym w Świebodzinie i Jordanowie.