Koszykarze EiG CEZiB Kangoo Basket Gorzów ponieśli pierwszą w tym sezonie II ligi porażkę we własnej hali. Gorzowianie ulegli u jednemu z czołowych zespołów rozgrywek, KS Kosz Kompaktowy Pleszew 73:83.

Po pierwszej kwarcie goście prowadzili różnicą czternastu punktów, ale w drugiej „Kangury” zagrały świetnie i do przerwy było 46:44 dla nich. Trzecia kwarta to walka cios za cios i gdy wydawało się, że na jej koniec utrzyma się dwupunktowa przewaga gorzowian, rzutem zza połowy boiska jednopunktowe prowadzenie przed ostatnią odsłoną dał wielkopolanom Nikodem Suski.

W czwartej kwarcie KS Pleszew odskoczył i już kontrolował przebieg gry do końca. Na dodatek na 2 minuty i 15 sekund do końca między zawodnikami obu drużyn doszło do szarpaniny: sędzia przyznał obu stronom faule niesportowe a Michał Jercha z Kangoo został zdyskwalifikowany, co wyklucza go z udziału w następnym meczu: