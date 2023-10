Carina Gubin wygrała w III lidze piłkarskiej wyjazdowy mecz z Odrą Bytom Odrzański 1-0. Jedyny gol padł w 43 minucie, a strzelił go Denis Matuszewski.

W I połowie gra była wyrównana, w II przeważała Odra, ale nie potrafiła choćby wyrównać. Bytomianie grali niezłą piłkę i konstruowali składne akcje, ale…tylko do 20-30 metra przed bramką rywali. Im bliżej bramki tym bardziej brakowało bytomianom mądrości, dobrego ostatniego podani lub wykończenia akcji.

Z kolei Carina grała głównie z kontry, groźnie też w II połowie wykonywała stałe fragmenty gry no, a co najważniejsze – strzeliła gol. Nie obyło się tu bez kontrowersji, bo Matuszewski, zanim zdobył bramkę, według bytomian dotknął piłki ręką. Zapytaliśmy go o to w pomeczowej rozmowie:

Trzeba powiedzieć, że dużo nerwowości do gry obu drużyn wprowadził sędzia, który zwłaszcza w II połowie szastał kartkami na lewo i prawo – rozdał kilkanaście w tym po jednej czerwonej dla przedstawicieli obu sztabów trenerskich, a jedną czerwoną wręczył po II żółtej i ostrym faulu Dominikowi Więckowi z Cariny.

Trenerzy obu ekip narzekali na arbitra. Choć oczywiście oba sztaby były w odmiennych nastrojach.

Piotr Leciejewski – II trener Cariny

Maciej Górecki – trener Odry:

No i jeszcze na koniec smutny po meczu kapitan bytomian – Bartosz Skiba: