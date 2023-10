Migranta z Iranu, który został ugodzony nożem przez innego cudzoziemca w trakcie bójki migrantów po białoruskiej stronie granicy uratowali funkcjonariusze Straży Granicznej. Zdarzenie miało miejsce w weekend w rejonie Białowieży.

Podlaski Oddział Straży Granicznej (POSG) poinformował w poniedziałek w komunikacie, że polskie patrole widziały toczącą się bójkę pomiędzy migrantami po białoruskiej stronie granicy. Podano, że w tej grupie było kilkunastu cudzoziemców.

„Jeden z nich został ugodzony ostrym narzędziem, prawdopodobnie nożem, w okolice żeber, drugi – otrzymał cios w głowę. Polskie patrole, które były w rejonie zdarzenia, przekazały cudzoziemcom materiały opatrunkowe. Wezwano również karetkę służb medycznych Wojska Polskiego. W międzyczasie jednak do rannego w głowę cudzoziemca z terytorium Białorusi podeszła grupa osób, która zabrała go do lasu. Drugiego z poszkodowanych pozostawiono pod zaporą”