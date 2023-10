Siatkarze Astry Nowa Sól podtrzymali świetną serię pokonując w meczu I ligi Rea BAS Białystok 3:2. Dwa pierwsze sety były popisem białostockiego zespołu, który skuteczną zagrywką odrzucił od siatki nowosolan i wygrał oba sety do 21 i 19. Gospodarze przegrupowali szyki i w trzecim secie pokonali rywala do 21, choć końcówka dostarczyła sporych emocji, gdy Astra prowadziła tylko 22:20. W czwartym secie nowosolski zespół zdominował gości i wygrał do 17. Dobrą grę Astra pokazała także w tie-breaku, który wygrała 15:8.

Szkoleniowiec zespołu gości i jeden z czołowych graczy Rea BAS podkreślili, że Astra szczególnie dobrze prezentuje się we własnej hali niesiona dopingiem kibiców: