Mieszkańcy Kęszycy Leśnej będą dziś świętować 30 rocznicę przejęcia miejscowości we władanie polskie. Do 1945 roku leżała ona w granicach Niemiec, a do 1993 roku władało nią dowództwo wojsk radzieckich w Polsce. Dopiero w 1993 roku władze gminy Międzyrzecz otrzymały opuszczoną miejscowość do zagospodarowania i pod koniec tegoż roku pojawili się pierwsi w historii polscy mieszkańcy Kęszycy Leśnej.

– Miejscowość jest bardzo urokliwa, bo leży wśród lasów, w pobliżu czystych jezior – mówi Agnieszka Śnieg, zastępca burmistrza Międzyrzecza.

W ostatnich latach powstała w Kęszycy Leśnej oczyszczalnia ścieków, wcześniej orlik, otwarty plac zabaw, sala wiejska. Prężnie działa jednostka OSP.