Na kolejny październikowy tydzień mamy dla Was 3 polskie hity i 2 aboslutnie pozytywne bangery z zagranicy. Oto nasz wianuszek Gwiazd – Verde, Ignacy, Enej, Jubel i Jason Derulo z Meghan Trainor. Komu się uda przebić?!

VERDE Cytrynowe

Verde, którego możecie znać z takich przebojów jak 'Syn Koleżanki Twojej Matki’ czy 'xoxo’, po raz kolejny się…zakochał. Tym razem nie mogą mu wyjść z głowy cytrynowe usta, które złamały już niejedno serce i tę historię opisał w swoim najnowszym singlu zatytułowanym 'Cytrynowe’.

Artysta w ramach promocji singla wyjrzał zza żelaznej kurtyny internetu i wyszedł na ulicę Warszawy, aby rozdać ludziom cytryny z miłym słowem, komplementem czy uśmiechem. Relacje znajdziemy na profilu Verde na TikToku, gdzie zebrał już oddaną publiczności 270 tysięcy osób.

Verde, czyli Kacper Jędras, to multiinstrumentalista, wokalista i producent, który urodził się w 1998 roku w Jaworzynie Śląskiej – niewielkiej miejscowości pod Wrocławiem. Jego przygoda z muzyką trwa już od bardzo dawna, jednak w mediach zaczął działać dopiero od początku 2020 roku. Styl muzyczny Kacpra jest bardzo wszechstronny, a sam artysta określa siebie jako uniwersalnego i melodyjnego kameleona. Od ciężkich, poważnych brzmień, po lekkie, cukierkowe kawałki – Verde czuje się dobrze we wszystkich gatunkach muzycznych. Aktualnie skupia się na alt. popie. Jego muzyka ma radiowe brzmienie, jednak zawsze z szczyptą alternatywy.

IGNACY Niepewność

’Niepewność’ to ostatni singiel zapowiadający pierwszy album Artysty – 'Central Park’.

– 'Niepewność’ to moja konfrontacja ze swoją nieśmiałością i próba pokazania tego, jak cenna w dostrzeżeniu siebie może okazać się relacja z drugim człowiekiem. Niepewność często nie pozwala nam iść do przodu – nadmiernie analizujemy rzeczywistość i wpadamy w dołki wykopane przez samych siebie – mówi o singlu IGNACY.

Z pewnością jest to jedna z najjaśniej wschodzących gwiazd na firmamencie polskiej muzyki, a debiutancka płyta i nadchodząca trasa koncertowa na długo zostanie w głośnikach miłośników rodzimej sceny.

Debiutancki album zawiera jedenaście utworów, w tym nominowany do Fryderyka, przebojowy 'Czekam Na Znak’. Pojawiają się na nim również wyjątkowe gościnie: Paulina Przybysz i Zalia. Jesienią muzyk odwiedzi 7 polskich miast: Katowice, Kraków, Wrocław, Poznań, Warszawę, Gdańsk i Szczecin!

ENEJ Magnes

’Magnes’ to nasz pierwszy singiel, który zapowiada nową płytę 'Vesna’. Wyrazista sekcja dęta, charakterystyczny wokal i przebojowy aranż to elementy spójne z dobrze znaną stylistyką, do której zdążył nas przyzwyczaić zespół. Tym razem zespół przedstawia odświeżoną wersję siebie. Czuć nowe, nowoczesne brzmienie, a także rozwój muzyczny. Ponownie lider zespołu Piotr Sołoducha dokłada cegiełkę do warstwy tekstowej i wraz Mirosławem Ortyńskim tworzą tekst do pierwszej propozycji z płyty 'Vesna’.

Po dziewięciu latach od płyty 'Paparanoja’ (2015), na której znalazły się takie piosenki jak 'Kamień Z Napisem LOVE’ czy 'Zbudujemy Dom’ zespół wraca z nowym krążkiem. 'Vesna’ ukaże się wiosną przyszłego roku. Miesiąc po premierze płyty Enej ruszy w trasę koncertową po największych miastach w Polsce!

JUBEL Don’t Kill My Vibe

Jubël powraca z kolejnym pozytywnym utworem, który przedłuża letni nastrój. 'Don’t Kill My Vibe’ to przedsmak nadchodzącej EP-ki 'Daydreamin’, która ukaże się jesienią.

Singiel jest naturalnym krokiem po 'Triple A’ i stanowi ewolucję brzmienia Jubël. Ostatnio widzieliśmy ich na szwedzkim rozdaniu nagród Rockbjörnen, a tej jesieni wydadzą EP-kę i wyruszą w trasę koncertową.

– Zawsze uwielbialiśmy 'Gettin’ Jiggy Wit It’ i zaczęliśmy śpiewać refren w naszym utworze, pasował idealnie! – opowiadają. – Wtedy zdaliśmy sobie sprawę, że Will z kolei zaczerpnął go z amerykańskiej piosenki z lat 70. zespołu The Bar-Kays. Po roku poszukiwań udało nam się dotrzeć do ich spadkobierców, którzy pokochali naszą wersję i dali nam szansę nadać jej nowe życie! Ściągnęliśmy wszystkie dzieciaki z ulicy i ponownie nagraliśmy refren, co zaowocowało 'Don’t Kill My Vibe’.

JASON DERULO; MEGHAN TRAINOR Hands

Jason Derulo połączył siły z równie popularną supergwiazdą, zdobywczynią nagrody Grammy Meghan Trainor. Efektem współpracy artystów jest optymistyczny singiel, 'Hands On Me’.

Nowy singiel jest następcą ostatnich hitów Jasona, jak 'Slow Low’, 'Running (All The Things You Said)’, uwodzicielski 'Body Count’ i dynamiczny 'Glad U Came’ z wyreżyserowanym przez Derulo klipem na pięknym Bali.

W listopadzie Jason Derulo ruszy w Nu King World Tour, odwiedzając m.in. Australię, Hiszpanię, Portugalię, Skandynawię, Francję, Niemcy, Austrię, Czechy czy Włochy. Jason zakończył też swój pierwszy sezon w roli jurora The Voice Australia, którego finałowy odcinek został wyemitowany 8 października i w którego zwyciężczynią została Tarryn Stokes.

