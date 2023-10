Polskie służby we współpracy z niemieckimi organami ścigania rozbiły gang, który stoi za kradzieżą ponad stu samochodów i motocykli na terenie Niemiec, sprzedawanych następnie w Polsce. Zatrzymanych zostało dziewięciu podejrzanych, wszyscy trafili do aresztu. Grozi im do 10 lat więzienia.

Rozbita przez służby zorganizowana grupa przestępcza działała w latach 2021-2023 na terenie Niemiec i Polski. „Jej członkowie specjalizowali się w kradzieżach z włamaniami do luksusowych samochodów osobowych i motocykli na terenie Niemiec. Pojazdy były następnie przerzucane do Polski i dostarczane innym osobom” – podkreślił chor. Konrad Szwed z zespołu prasowego Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Jak wyjaśnił, członkowie gangu mieli określony sposób działania, podział ról i zadań. Używali specjalistycznego sprzętu do przełamywania zabezpieczeń w pojazdach, dzięki czemu możliwe były tzw. kradzieże „na komputer”. „Skradzione pojazdy natychmiast znajdowały swoich nabywców na terenie Polski, przy czym niejednokrotnie dochodziło również do tzw. kradzieży +pod zamówienie+. Samochody i motocykle były wcześniej typowane i zamawiane przez ich późniejszych nabywców z Polski” – zaznaczył chor. Konrad Szwed.

Według dotychczasowych ustaleń śledztwa gang stoi za kradzieżą ponad 100 samochodów i motocykli o łącznej wartości ponad 5,5 mln złotych.

Rzeczniczka CBŚP podinsp. Iwona Jurkiewicz przekazała, że rozpracowaniem gangu zajął się powołany we wrześniu wspólny zespół śledczy (joint investigation team, JIT), w skład którego weszli funkcjonariusze z Morskiego Oddziału SG, policjanci z wrocławskiego zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji, prokuratorzy z Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, a także niemieccy policjanci i prokuratorzy.

Jak podkreśliła, efektem pracy śledczych z zespołu (JIT) było przeprowadzenie kilku akcji, m.in. na terenie województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego i pomorskiego, w wyniku czego funkcjonariusze zatrzymali dziewięć osób.