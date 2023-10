Koszykarki InvestInTheWest Enei Gorzów Wlkp. przegrały we własnej hali z hiszpańską drużyną Spar Girona 75:77 w meczu 2 kolejki spotkań EuroCup Women.

Początek pojedynku pokazał, że obie drużyny koncentrują się głównie na zabezpieczeniu dostępu do swojego kosza. Efektem tego było sporo niecelnych rzutów. Przez większą część pierwszej kwarty wynik oscylował wokół remisu, a na pierwszą przerwę zespoły schodziły przy prowadzeniu przyjezdnych 16:12. Na początku drugiej kwarty Giedre Labuckiene powiększyła prowadzenie Spar-u do 6 punktów, ale miejscowe szybko odrobiły straty i same śmielej zaatakowały kosz rywalek dzięki czemu po 20 minutach gry na prowadzeniu były miejscowe 34:27.

Przez większą część trzeciej kwarty gra toczyła się pod dyktando gorzowianek, które w 28 minucie, po trafieniu za 3 punkty Chloe Bibby prowadziły już 53:42. Niestety, w ostatnich minutach miejscowe pozwoliły rywalkom na zbyt wiele i przed ostatnią kwartą nasza drużyna prowadziła tylko 55:53.

Trzy minuty po wznowieniu gry było 64:58 dla InvestInTheWest Enei, ale rywalki bezlitośnie wykorzystywały błędy ustawienia w obronie podopiecznych Dariusza Maciejewskiego i w 36 minucie doprowadziły do remisu 66:66. Niestety, w samej końcówce meczu akcja 3+1 w wykonaniu Kelsey Mitchell przeważyła o tym, że po 40 minutach było 77:75 dla zespołu z Hiszpanii.