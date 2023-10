Trzecioligowe siatkarki USA Beach Volley Lubsko meczem z Grupą Polcontrol AZS UZ rozpoczną sezon w lubuskiej III lidze. Do zespołu dołączyły trzy zielonogórzanki: Natalia Walczak, Adrianna Bulanowska i Agata Pietrzak. Celem wracającego do rozgrywek seniorskich zespołu jest awans do meczów barażowych o II ligę. O przygotowaniach mówi Jarosław Rygier – szkoleniowiec klubu z Lubska: