Powstanie ścieżka rowerowa z Nowej Soli do Siedliska. Nowosolskie starostwo otrzymało na ten cel rządową dotację w wysokości 8 milionów złotych. O tej ośmiokilometrowej trasie, biegnącej wzdłuż Odry do ruin zamku Karolat, marzył radny Marcin Kula.

Na terenie powiatu nowosolskiego tworzy się sieć ścieżek rowerowych. Pierwsza trasa, o długości 50 kilometrów, powstała na byłej linii kolejowej, przebiegającej przez powiat. Powstał swoisty kręgosłup, do którego dołącza się odnogi. Później wybudowana została ścieżka z Otynia do Zatonia i na pewno powstanie trasa rowerowa z Nowej Soli do Bytomia Odrzańskiego.