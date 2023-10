Państwowa Komisja Wyborcza wydała komunikat, w którym odniosła się do sytuacji, gdy w niektórych komisjach pytano wyborów, ile kart do głosowania chcą otrzymać. Odnotowano takie sytuacje, a pytania członków obwodowych komisji miały związek z trwającym razem z wyborami parlamentarnymi referendum.

PKW podkreśliła w komunikacie, że komisja obwodowa nie może pytać, które karty wydać. Mówił o tym podczas konferencji prasowej przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak.

„PKW zwróciła się do okręgowych komisji wyborczych a one z kolei, jeżeli mają konkretne sygnały, od razu informują, że ten sposób działania jest nieprawidłowy. Z informacji, które uzyskaliśmy, wynika, że w znaczący sposób ograniczono to nieprawidłowe działanie obwodowych komisji”