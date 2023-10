Dziś odbywają się wybory do Sejmu i Senatu oraz referendum ogólnokrajowe. Lokale wyborcze będą otwarte od 7.00 do 21.00.

Państwowa Komisja Wyborcza przypomina w specjalnym spocie, jak należy zagłosować, aby nasz głos był ważny.

Każdy uprawniony do głosowania otrzyma trzy karty do głosowania. Każda z nich powinna być ostemplowana pieczęcią obwodowej komisji wyborczej. Karty do Sejmu i Senatu powinny mieć wydrukowany odcisk obwodowej komisji wyborczej, a karta referendalna – wydrukowany odcisk Państwowej Komisji Wyborczej.

Nazwiska kandydatów na karcie w wyborach do Sejmu będą na szarym tle. Każda z list ma podany w tytule numer, nazwę komitetu wyborczego lub jej skrót, może też mieć znak graficzny komitetu. Aby zagłosować, należy postawić znak „X” na wybranej liście przy nazwisku tylko jednego kandydata. Znak „X” przy więcej niż jednym nazwisku oznacza, że głos jest nieważny. Głos będzie nieważny również wtedy, gdy nie postawimy znaku „X” przy żadnym nazwisku.

Nazwiska kandydatów w wyborach do Senatu będą na żółtym tle. Pod nazwiskiem kandydata będzie nazwa lub skrót komitetu wyborczego, z którego staruje, obok może być znak graficzny komitetu. Znak „X” stawiamy w kratce przy nazwisku tylko jednego kandydata. Głos będzie nieważny, jeśli postawimy znak „X” przy nazwisku więcej niż jednego kandydata lub nie postawimy go wcale.

Cztery pytania na karcie referendalnej będą na białym tle. Należy postawić znak „X” w kratce przy odpowiedzi „tak” lub „nie”. Odpowiedzi udziela się na poszczególne pytania. Jeśli znak „X” będzie w obu kratkach, lub nie będzie go wcale, odpowiedź na pytania będzie nieważna.

Informacje, jak zagłosować znajdują się na dole karty go głosowania.