Piłkarze ręczni AZS UZ przegrali pierwszoligowy mecz na własnym parkiecie z Tęczą Kościan 26:36. Od początku spotkania goście dominowali i tylko w 12 minucie zielonogórzanie doprowadzili do remisu 8:8, ale był to jedyny zryw w meczu, bo do przerwy Tęcza prowadziła już 21:13. W grze akademików nic nie zmieniło się w drugiej części spotkania, bo rywal miał zdecydowaną przewagę, która rosła. W 57 minucie Tęcza prowadziła 36:24, ale dwie ostatnie akcje zakończyły się bramkami akademików, którzy zmniejszyli i tylko rozmiary i tak bardzo wysokiej porażki. Przed spotkaniem w zielonogórskiej hali odbyła się miła uroczystość z udziałem długoletniego gracza akademickiego zespołu: