Piłkarze AstroEnergy Warty pokonali zespół Stilonu 2:0 w derbach Gorzowa Wlkp.

Pierwsze 30 minut spotkania rozgrywanego w ramach 12 kolejki rozgrywek grupy 3 III ligi toczyło się pod dyktando gospodarzy czyli piłkarzy Stilonu. Jednak mimo ich wyraźnej przewagi w posiadaniu piłki niewiele z tego wynikało. W zasadzie tylko w 7 minucie udało im się stworzyć zagrożenie pod bramką Warty, kiedy po rzucie wolnym wykonywanym przez Mateusza Kaczora piłka trafiła w mur a później w stronę bramki rywali strzelał Adrian Łuszkiewicz. Z kolei, mimo naporu Stilonu bliscy szczęścia byli zawodnicy Warty bo w 27 minucie Igor Lewandowski zmusił do interwencji Szymona Czajora, a dwie minuty później z bramkarza Stilonu z 7 metrów trafił Jakub Duda. W 38 minucie Duda ponownie mógł znaleźć się w doskonałej sytuacji, ale nie otrzymał podania do Karola Gardzielewicza, który ostatecznie podał piłkę w pole karne do Pawła Karuza. Kapitan Warty nie zdołał jednak opanować piłki.

Druga połowa rozpoczęła się od nieudanej próby pokonania Dawida Smuga przez Emila Drozdowicza. Warta odpowiedziała strzałem Dudy obronionym przez Czajora. Po chwili Paweł Fediuk „zamieszał” w polu karnym Warty i podał do stojącego 5 metrów od bramki Drozdowicza, ale napastnik Stilonu naciskany przez obrońcę nie zdołał opanować piłki. W 54 minucie Piotr Majerczyk dośrodkował wprost na głowę znajdującego się w polu karnym Stilonu Dudy i było 1:0 dla Warty. Stilonowcy próbowali wyrównać, ale po strzałach Drozdowicza (61 min.) i Mateusza Mączyńskiego z rzutu wolnego (66 min.) piłka mijała bramkę Smuga.

Kiedy wydawało się, że mecz zakończy się jednobramkowym zwycięstwem Warty, w doliczonym czasie gry Duda dograł piłkę do wbiegającego w pole karne Stilonu Lewandowskiego a ten płaskim strzałem umieścił ją w bramce.

Więcej o tym meczu w poniedziałkowym magazynie „Echa Sportowego Weekendu”