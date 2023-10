Kochani przed nami kolejne premierowe hity – w rolach głównych w tym tygodniu – Feel, Roxie Węgiel z Beatą Kozidrak, Lanberry z Tribbsem, Loreen i Aden Foyer!

FEEL Hejnał

Zespół wydał dotychczas cztery albumy studyjne – ostatni z nich, zatytułowany 'Feel 5′, miał premierę w 2022 roku. Muzycy nie zwalniają jednak tempa i już szykują dla swoich fanów nowy materiał. Do sieci trafił właśnie najnowszy singiel grupy, który otwiera kolejny rozdział w jej muzycznej karierze.

Po pracowitym sezonie koncertowym członkowie formacji nie planują jednak odpoczynku. Grupa przygotowała dla swoich fanów miłą niespodziankę i podzieliła się w sieci nową piosenką – singiel 'Hejnał’.

– Życie dostarcza nam wiele różnych doświadczeń, wyzwań i możliwości. Jest pełne różnorodności i nieprzewidywalności. Bez względu na koleje naszego losu, życie trzeba „wypić” tak jakie ono jest, nie warto się poddawać, ale czerpać z życia garściami. Oddajemy Wam naszą najnowszą propozycje muzyczną. Kiedy w domach zagości jesień i wymusi na nas moment zadumy, każdy z nas odnajdzie w sobie tą szczerą i szukającą szczęścia osobę, na której został zbudowany cały nasz dorosły, piękny świat. Przenieśmy się zatem w czasie i pijmy teraz nasze życie na hejnał!

ROXIE WĘGIEL; BEATA KOZIDRAK Łobuz

’Łobuz’ jest zapowiedzią reedycji płyty ’13+5′, na wszystkich nowych 5 numerach pojawiają się goście.

– Mega się cieszę, że singlową wyprawę mogę otworzyć z Beatą Kozidrak (bo w studio pozwoliła mi przejść na Ty !). Numer w rokowo- popowej stylistyce łączy nasze muzyczne dwa światy. 'Łobuz’ opowiada o … i tu chyba pozwolę każdemu na własną interpretacje. W mojej nie jest to Kevin hahaha chociaż numer pisaliśmy razem z ekipą Wolfhouse. Muszę też przyznać, że praca z taką ikoną jaką jest Beata była bardzo rozwijająca i dająca muzycznego pazura.

LANBERRY; TRIBBS Dobrze, Że Jesteś

Lanberry i Tribbs łączą siły. Muzycy celnie punktują listę małych przyjemności – skrzących niczym diamenty okruchów życia, które kocha każdy z nas i dzięki którym tworzymy niezatarte wspomnienia wyjątkowych chwil. Dynamiczny numer ubarwia stylowa, mocno ejtisowa solówka gitarowa.

– 'Dzięki, Że Jesteś’ to piosenka o celebrowaniu każdych, nawet najmniejszych momentów w życiu i ogromnym ładunku wdzięczności za to, że możemy je przeżywać. – wyjaśnia genezę piosenki Lanberry.

– Jako autor muzyki i producent, chciałem przekazać wdzięczność za te drobne rzeczy, które sprawiają, że życie jest wyjątkowe. To mój muzyczny sposób na podziękowanie za te małe, ale piękne wspomnienia, które tworzą naszą historię. – kontynuuje Tribbs.

– Na co dzień jesteśmy zabiegani, przytłoczeni milionem spraw i stresujących informacji, ale warto się na chwilę zatrzymać, zobaczyć małe, drobne rzeczy, które mają moc wywoływania uśmiechu na naszej twarzy – dodaje Lanberry.

Dzięki, że jesteś” to mknąca z szybkością roadstera pochwała przyjaźni i eskapizmu.

LOREEN Is It Love

To nie tylko nowy singiel – to instant classic, banger i blockbuster w jednym. Loreen powraca z mocarną propozycją 'Is It Love’. Za produkcję utworu odpowiada Rami Yacoub, który ma na koncie współpracę z Arianą Grande, Lady Gagą i Madonną.

– 'Is It Love’ powstało jako wynik poszukiwań przejrzystości, to opowieść i medytacja o miłości, która jest jednocześnie głęboka oraz wypełniona dezorientacją. To także urzeczywistnienie myśli, że do stworzenia głębszego zrozumienia samego siebie, musisz zaakceptować dualizm życia, że zniekształcenia i klarowność idą ze sobą w parze i są równie istotne. By doświadczyć głębokiej, prawdziwej miłości, zarówno do samego siebie, jak i innych, musisz zaakceptować oraz doświadczyć głębi bólu.

Artystka ma na koncie 13 mln słuchaczy miesięcznie w Spotify. Singiel 'Tattoo’ trafił na szczyt najpopularniejszych utworów radiowych w 19 krajach oraz dotarł na 5. pozycję Global Spotify Charts, 15. Billboard Chart i 2. UK Official Singles Chart.

Loreen już wkrótce wyruszy w europejską trasę koncertową. Na mapie nie zabrakło Polski – artystka wystąpi 16 listopada w Klubie Stodoła w Warszawie.

ADEN FOYER Galileo Galilei

Norweski fenomen popu, Aden Foyer, prezentuje nową wersję EP-ki 'The Ballet Girl’ Premierze towarzyszy kinowy teledysk do głównego utworu 'Galileo Galilei’.

– Ta EP-ka odzwierciedla mój ostatni rok od wydania [singla] 'The Ballet Girl’. Piosenki powstały w zupełnie różnych miejscach, od norweskich lasów po meksykańską pustynię – wszystkie odzwierciedlają moją miłość do opowiadania historii na bardzo różne sposoby. Tematy obejmują to, co dziwne, jak i kwintesencję miłości i pożądania. Nie mógłbym być bardziej podekscytowany możliwością podzielenia się tą kolekcją ze światem.

EP-ka zawiera wydany w kwietniu singiel 'Other Side Of The Moon’, który zgromadził dotąd ponad 4,8 mln streamów na Spotify oraz znalazł się na najważniejszych playlistach w serwisie. Samodzielnie nagrany, wyreżyserowany i zmontowany przez Adena teledysk liczy już 228 tys. wyświetleń na YouTubie.

