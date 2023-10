Mateusz Zalewski z ZKS Drzonków w parze z Miłoszem Redzimskim (Bogoria Grodzisk Mazowiecki) zwyciężyli w turnieju gry podwójnej WTT CONTENDER STAR w tenisie stołowym w stolicy Kataru – Dosze. W pojedynku finałowym polska para pokonała Chińczyków Wang/ Li 3:1. W Doha – Mateusz Zalewski wystąpił jeszcze w grze pojedynczej. W grupie eliminacyjnej zajął drugie miejsce i awansował do „32”. W pojedynku o awans do szesnastki uległ Rumunowi Istrate 1:3. A jak przebiegała droga do wygranej w deblu: