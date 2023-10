Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiła przetarg na przygotowanie projektu oraz realizację prac związanych z rewitalizacją linii kolejowej Lubsko – Bieniów. Szacowany koszt to 66 mln zł.

Inwestycja realizowana jest w ramach rządowego programu „Kolej plus” przypomina Radosław Śledziński z zespołu prasowego PKP PLK.

W ramach inwestycji przewidziane zostały prace między Bieniowem a Lubskiem (linia kolejowa Wrocław Muchobór – Gubinek, nr 275). Trasa ta zostanie włączona w linię Zielona Góra Główna – Żary (nr 370), co pozwoli na przejazdy z Lubska do Zielonej Góry. Obsługę podróżnych zapewnią odpowiednio przygotowane perony w Lubsku, Budziechowie, Jasieniu, Bieszkowie, Biedrzychowicach Dolnych oraz wyremontowana stacja Bieniów.

W ramach programu w województwie lubuskim będą realizowane dwie inwestycje.

W woj. lubuskim program obejmuje także remont linii kolejowej nr 363 na odcinku Skwierzyna–Międzychód, co umożliwi przywrócenie połączeń na niewykorzystywanej od 1995 r. w ruchu pasażerskim trasie. Ma także powstać połączenie kolejowe do strefy ekonomicznej w Gorzowie. Szacunkowa wartość tego projektu opiewa na ok. 330 mln zł.

Prace na linii Lubsko-Bieniów mają potrwać do 2028 roku, a inwestycja na linii Skwierzyna–Międzychód do 2029.

Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2029 r. Będący pod egidą Ministerstwa Infrastruktury Program jest wart ok. 13,3 mld zł, w tym 11,2 mld zł stanowią środki budżetu państwa i ok. 2 mld zł środki jednostek samorządu terytorialnego.