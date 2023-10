Zielonogórski snookerzysta Marcin Nitschke wystąpi w kwalifikacjach do profesjonalnego cyklu rogrywek The World Snooker Tour. Oprócz najbardziej doświadczonego zielonogórskiego zawodnika w cyklu turniejów wystąpią także Mateusz Baranowski i Antoni Kowalski. Kwalifkacje to 6 turniejów QTour, które odbywają się na Wyspach Brytyjskich, w Szwecji, w Niemczech i w Bułgarii.