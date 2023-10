Od zwycięstwa rozpoczęły rozgrywki EuroCup Women koszykarki InvestInTheWest Enei Gorzów Wlkp. W inauguracyjnym spotkaniu gorzowski zespół wygrał wyjazdowy mecz ze słowacką drużyną Piestanske Cajky 77:64.

Pierwsze dwie kwarty nie zapowiadały pewnego zwycięstwa. Pierwszą część spotkania wygrały miejscowe 20:17, a w drugiej jednym punktem lepsze były nasze koszykarki. Zupełnie inny przebieg meczu oglądali kibice w trzeciej i czwartej kwarcie. Co prawda po wznowieniu gry i trafieniu Ke’Shunan James miejscowe prowadziły 37:33, ale chwilę później do remisu doprowadziły trafieniami Chloe Bibby i Elena Tsineke. Do 25 minuty żadnej z drużyn nie udało się uzyskać istotnej przewagi, po czym gorzowski zespół zaczął powoli „odjeżdżać” gospodyniom i na ostatnią przerwę ekipy schodziły przy 10 punktowym prowadzeniu gorzowianek (58:48). W 4 kwarcie podopieczne trenera Dariusza Maciejewskiego nie zwalniały tempa i już po 4 minutach gry, po rzucie Anny Jakubiuk prowadziły 75:52 i w tym momencie jedyną niewiadomą były rozmiary zwycięstwa prowadzonej przez Dariusza Maciejewskiego gorzowskiej drużyny.

Piestanske Cajky – InvestInTheWest Enea Gorzów Wlkp. 64:77 (20:17, 15:15, 13:25, 16:19)

Piestanske Cajky: Andjelika Mitrashinovikj 20, Evita Herminjard 12, Radka Stasova 10, Anna Jurcenkova 8, Ke’Shunan James 8, Alica Moravcikova 6, Natasa Tausova 0, Tereza Vandlikova 0.

InvestInTheWest Enea Gorzów Wlkp.: Chloe Bibby 27, Anna Jakubiuk 14, Elena Tsineke 14, Nora Wentzel 14, Stephanie Jones 8, Wiktoria Kuczynska 0, Gabriela Lebiecka 0, Aleksandra Pszczolarska 0, Ewelina Smialek 0, Weronika Steblecka 0.