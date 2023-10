Wojna na Ukrainie, inwazja imigrantów na granicy z Białorusią, kryzys energetyczny, inflacja, światowa pandemia. Zastanawialiście się, jak na takie wszystkie wyzwania zareagowałby Tusk i jego koalicja chaosu? – pyta premier Mateusz Morawiecki w opublikowanym w poniedziałek spocie wyborczym PiS.

W poniedziałek w mediach społecznościowych został opublikowany nowy spot wyborczy Prawa i Sprawiedliwości.

„Wojna na Ukrainie, inwazja imigrantów na granicy z Białorusią, kryzys energetyczny, inflacja, światowa pandemia. Zastanawialiście się, jak na takie wszystkie wyzwania zareagowałby Tusk i jego koalicja chaosu? Przecież już to wiemy. Jak był kryzys, to zamiast pomóc ludziom, podniósł wiek emerytalny, podniósł podatek VAT, podniósł składkę do ZUS”