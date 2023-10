Siatkarze A.Z. Iwaniccy Gubin wygrali derbowe spotkanie w II lidze z WKS-em Sobieski Żagań 3:2.

Początek meczu należał do gości, którzy wygrali pierwszego seta do 17. W drugim odmieniony zespół gubiński pokonał rywali do 14 i doprowadził do remisu w meczu. W trzeciej partii znów wygrana Sobieskiego do 21, a w czwartej lepsi gospodarze do 18. W tie-breaku gubinianie kontrolowali sytuację i wygrali 15:11:

Szkoleniowiec żagańskiego klubu miał wiele zastrzeżeń do postawy podopiecznych: