Odbyła się inauguracja roku akademickiego 2023/2024 na Uniwersytecie Zielonogórskim. W uroczystości wzięli udział studenci oraz zaproszeni goście, w tym przedstawiciele władz oraz pracownicy uczelni.

W tym roku wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem. – Jesteśmy zaskoczeni i szczęśliwi przede wszystkim dlatego, że przyszło tak wielu studentów – mówi profesor Wojciech Strzyżewski, rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego:

Nie wszystkie kierunki studiów na UZ udało się w tym roku otworzyć. Zadowalające jest jednak zainteresowanie domami studenta. – Ze względu na wyłączenie z użytku Vicewersala na campusie B, reszta akademików zapełniła się błyskawicznie – podkreśla profesor Barbara Literska, prorektor do spraw studenckich:

Na nowy rok akademicki gotowi są także członkowie parlamentu studenckiego. – Już za tydzień mamy pierwsze wydarzenie, a niebawem rozpoczynamy pracę nad Bachanaliami 2024 – mówi Marcin Łukasiewicz, przewodniczący parlamentu studenckiego UZ:

Studenci, którzy dopiero zaczynają studia mogą liczyć zarówno na pracowników jak i starszych kolegów. – Nie bójcie się, studia to wspaniały czas – mówi przewodniczący parlamentu:

Na uroczystej inauguracji pojawili się nie tylko zaproszeni goście, ale także studenci, głównie Ci, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę ze studiami. Wszyscy są uśmiechnięci i podekscytowani nowym etapem w ich życiu:

Rok akademicki potrwa do czerwca 2024 roku.

Uniwersytet Zielonogórski – czego tam uczą

W roku akademickim 2023/24 studia na UZ rozpoczyna ponad 9,5 tys. studentów – poinformowała Katarzyna Doszczak z Biura Prasowego UZ.

W najnowszej rekrutacji przyjęto na studia 3 300 osób – powiedział podczas inauguracji rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Wojciech Strzyżewski. Dodał, że największą popularnością cieszyły się tradycyjnie już kierunek lekarski, informatyka, psychologia i prawo.

UZ stale rozwija się i co roku do swojej oferty dołącza nowe kierunki. W tym roku jego oferta została poszerzona o pięć kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia. Są to: inteligentne systemy miejskie; inżynieria lotnicza; międzynarodowe stosunki polityczne; położnictwo; sport.

– Z nowej oferty największym zainteresowaniem cieszył się kierunek położnictwo, czyli kolejny – po uruchomionej rok wcześniej fizjoterapii – kierunek przygotowujący do pracy w służbie zdrowia

– powiedział prof. Strzyżewski.

Jak przekazała Doszczak, podczas uroczystej inauguracji poseł Marek Ast, w imieniu ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, przekazał rektorowi UZ symboliczny czek na 11 mln zł, które uczelnia otrzyma na remont jednego ze swoich akademików.

Na Ziemi Lubuskiej Uniwersytet Zielonogórski jest największą uczelnią. Obecnie studiuje na nim 9,5 tys. osób, w tym 6,4 tys. stacjonarnie, 3 tys. niestacjonarnie; jest 66 doktorantów. Kadra UZ liczy 1 892 pracowników, w tym m.in. 119 profesorów, 245 doktorów habilitowanych oraz 756 pracowników administracyjnych.

Uczelnia ma 12 wydziałów i Collegium Medicum, na których oferuje naukę na 61 kierunkach studiów I stopnia (18 inżynierskich i 43 licencjackich); jest siedem kierunków studiów jednolitych magisterskich (5- i 6-letnich), 40 kierunków studiów II stopnia (magisterskich uzupełniających), 13 kierunków prowadzonych w języku angielskim i 20 kierunków studiów podyplomowych.

Wszystkie 23 dyscypliny naukowe na Uniwersytecie Zielonogórskim podlegające ewaluacji posiadają prawo do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego.