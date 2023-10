W tym tygodniu rekomendujemy nowy utwór lubuskiego Latarnika! Klip do piosenki nakręcili w 4K!!! Poza tym magiczny duet Sorry Boys z Robertem Gawlińskim, nowe nagranie Michała Szczygła, zaskakujący Alvaro Soler i … tak! – pierwsza od 5 lat piosenka grupy Take That!!!

LATARNIK Manekin

’Manekin’ to kolejna, jeszcze wrześniowa premiera zespołu LATARNIK.

– Tym razem poprzez transowy beat i alternatywno rockowe zacięcie pokazujemy w nieco zabawny sposób schemat ludzkiej zawiści, która gdy spojrzy się na nią z perspektywy naszej muzyki… jest tylko groteską, czymś co należy mieć w „głębokim poważaniu”. Tekst jak zwykle autorstwa Wojciecha Kamińskiego.

Do posłuchania piosenki zachęcają Artur i Michał:

SORRY BOYS; ROBERT GAWLIŃSKI Dzień Dobry

Na zaproszenie Muzeum Powstania Warszawskiego zespół Sorry Boys upamiętnił 79. rocznicę Powstania Warszawskiego. Artyści przygotowali materiał na płytę, wystąpili także na koncercie w Parku Wolności przy Muzeum. Album zawiera osiem autorskich kompozycji z tekstami Beli Komoszyńskiej, Miuosha, Zuzanny Ginczanki i Pabla Nerudy. Płyta nosi tytuł 'Moje Serce w Warszawie’. Kolejnym singlem z albumu jest piosenka „Dzień dobry”, z gościnnym udziałem Roberta Gawlińskiego.

Tak o singlu mówi Bela Komoszyńska, wokalistka, liderka i autorka tekstów Sorry Boys: – 'Dzień dobry’ to najjaśniejszy z utworów na albumie. Mógłby być poranną mantrą. Wyobrażam sobie, że taki nastrój, pełen nadziei, towarzyszył młodym ludziom idącym do Powstania w pierwszym jego dniu. Naszym gościem w tym utworze jest Robert Gawliński – szaman polskiej piosenki i głos, z którym prześpiewałam setki godzin, kiedy zaczynałam swoją drogę z muzyką. Niech ten utwór Wam dobrze gra w duszach i służy jako zapasowe słońce!

W oprawie graficznej płyty znalazły się powstańcze listy, zdjęcia i inne materiały należące do Piotra Blaka, który od ponad siedmiu lat prowadzi działalność poszukiwawczą związaną z kompanią 'Koszta’, za co w 2022 roku otrzymał nagrodę BohaterON.

Za produkcję muzyczną albumu odpowiadał Jan Biedziak. Gościnnie wystąpili: Robert Gawliński, Natalia Szroeder, Dawid Tyszkowski i Jan Biedziak. Za oprawę graficzną odpowiada Ola Bodnaruś.

MICHAŁ SZCZYGIEŁ Wola wygranej

Nowy singiel Artysty opowiada o tym, jak z podniesioną głową, pomimo przeciwności losu, biec ku swoim marzeniom. Bowiem szczęścia nie ma na kredyt!

W takiej odsłonie jeszcze Michała Szczygła nie było. 'Wola Wygranej’ to kolejny singiel z nadchodzącej wielkimi krokami drugiej płyty Artysty. Zapnijcie pasy, zabawa dopiero się zaczyna! Stay tuned!

TAKE THAT Windows

Jeden z najpopularniejszych brytyjskich boysbandów ogłasza swój powrót! W przyszłym roku Take That wyruszy w trasę koncertową po arenach i stadionach. Wcześniej, 24 listopada, grupa wyda dziewiąty album 'This Life’. Wydawnictwo promuje najnowszy singiel 'Windows’.

Trio – Gary Barlow, Mark Owen i Howard Donald – planuje zagrać 29 koncertów w 15 miastach. W ramach supportu wystąpi przed nimi Olly Murs.

Najnowszy singiel 'Windows’ to pierwsze nowe wydawnictwo zespołu od pięciu lat. Utwór opowiada o wyjściu z mroku i odnalezieniu światła w życiu. Już pierwsze nuty piosenki zwiastują udaną nową erę – członkowie Take That wciąż są pełni energii.

– Wspaniale było znów pracować razem w studiu – komentuje zespół. – Znacie to uczucie, gdy rozwijacie skrzydła, żegnając się z czymś starym i wprowadzając innowacje? Jesteśmy naprawdę dumni z naszego nowego albumu – jest tu poczucie wspólnoty, niezależnie od tego, czy chodzi o nasz powrót jako zespół, czy też o ludzi, którzy szukają jej w swoim życiu. Nie możemy doczekać się tego nowego rozdziału!

ALVARO SOLER Oxígeno

Álvaro Soler otwiera nowy rozdział! Jego najnowszy singiel 'Oxígeno’ to strona, której jeszcze nie widzieliśmy. Artysta postawił na eksperymenty, łącząc elementy reggaeton i muzyki dance.

’Oxígeno”’ to czysta zabawa muzyką latynoską. Nie mogło zabraknąć tu także elektroniki – tym samym Soler nadał piosence nowoczesnego charakteru, co z pewnością zaskoczy wielu fanów. – 'Oxígeno’ opowiada o próbowaniu czegoś nowego – mówi Artysta. – To dla mnie eksperyment polegający na łączeniu dźwięków z Ameryki Południowej, ale i pewnych wpływów z Japonii.

Mieszankę doskonale uzupełnia towarzyszący premierze teledysk. Klip został nakręcony w Madrycie, w strefie przemysłowej pełnej samochodów japońskiej i europejskiej sceny tuningowej.

