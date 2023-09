Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą zaprasza osoby zainteresowane studiami na tej niemieckiej uczelni do udziału w Polskim Dniu Informacyjnym, który odbędzie się 26 października.

Jak poinformowała Karolina Ochniowska z Biura Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, jest to jedyna tego typu impreza na niemieckiej uczelni wyższej skierowana do polskich kandydatek i kandydatów na studia I i II stopnia.

– Podczas tego wyjątkowego wydarzenia młodzież będzie miała możliwość uzyskania informacji w języku polskim na temat oferty edukacyjnej Viadriny, życia na polsko-niemieckim pograniczu, kryteriów i procesu rekrutacji oraz kursów przygotowujących do rozpoczęcia studiów

– przekazała Ochniowska.

Dodała, że studentki i studenci Viadriny pochodzący z Polski podzielą się swoim doświadczeniem oraz udzielą praktycznych wskazówek z pierwszej ręki, a wykładowcy poprowadzą warsztaty w języku angielskim lub niemieckim, na których zaprezentują kierunki studiów na poszczególnych wydziałach.

Na Viadrinie studiuje ok. 5 tys. studentów i studentek z ponad 100 krajów świata, co sprawia, że uniwersytet zalicza się do najbardziej umiędzynarodowionych szkół wyższych w Niemczech.

Polski Dzień Informacyjny na Viadrinie dobędzie się w czwartek, 26 października, w godz. 10.00 – 15.30, w budynku Auditorium Maximum (AM), przy ul. Logenstraße 4 we Frankfurcie nad Odrą. Jest on skierowany do uczennic i uczniów rozważających studia za granicą w języku niemieckim lub angielskim na kierunkach ekonomicznych, prawniczych i kulturoznawczych.

Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego organizatorzy wydarzenia proszą o zgłoszenie udziału poprzez formularz online: https://forms.europa-uni.de/form/alias/EUV/Polski_Dzien_Informacyjny/.