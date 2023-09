Brody dążą do przywrócenie praw miejskich. Miejscowość utraciła je po zakończeniu II wojny światowej wskutek znaczącego wyludnienia. W przyszłym roku przypada 570 rocznica nadania Brodom praw miejskich, które posiadały je nieprzerwanie aż do roku 1945.

Powojenne zniszczenia oraz migracja ludności sprawiły, że Brody przyjęły status wsi. – To piękne i wartościowe miejsce na mapie pogranicza. Godne szacunku jest to, że tutejsza społeczność dąży do tego, aby mieszkać w mieście – mówi poseł Jacek Kurzępa:

– Oprócz tych dążeń naglącym problemem do rozwiązania jest również sprawa inwestycji kanalizacyjno – wodociągowych – podkreśla poseł Kurzępa:

Dodajmy, że obecnie Brody liczą około 960 mieszkańców.