Zaskoczyli chyba wszystkich w tym siebie – koszykarze Enei Zastalu BC Zielona Góra roznieśli dzisiaj BC Śiaulai z Litwy w lidze ENBL 109-83.

Od początku meczu czuć było w Zastalowcach wielką energię, oglądaliśmy grę na wysokiej intensywności z ich strony, pod koszami potężnego Pawelkę ograniczali Jan Wójcik i Geofrey Grosselle, znakomicie dyrygował zespołem Novak Musić(14 asyst!), do tego kapitalną formę strzelecką zaprezentował Marcin Woroniecki, który trafił 5 trójek! Znakomite momenty mieli Michał Kołodziej i Aleksander Lewandowski.

Mimo, że w hali nie było wielu kibiców to co rusz wybuchali radością, bo Zastal poza tym, że grał skutecznie to jeszcze efektownie(wsady Wójcika czy nawet Musića!)

Po meczu nie kryli radości jego bohaterowie – Marcin Woroniecki i Jan Wójcik.

Zastal grał znowu bez Kamaki Hepy i Dariusa Halla – trener David Dedek powiedział, że czeka na działania klubu w tej sprawie i ma nadzieję na szybkie załatwienie sprawy.

Właściciel klubu Janusz Jasiński powiedział natomiast dziennikarzom po meczu, że jeśli prezydent miasta przeleje do klubu pieniądze, które mu się należą, a które od kilku lat blokuje, to wtedy kasa na Amerykanów będzie i błyskawicznie będą grać.

Na razie więc…Hepa i Hall trenują z zespołem, ale czy i kiedy zagrają w Zastalu – tego nie wie nikt.

Więcej o meczu i wywiadów pomeczowych jutro w Rzucie za trzy – o 12:30 na 97,1 fm.