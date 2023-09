Mogę uroczyście zapowiedzieć, że Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej w 2027 r. odbędą się w Polsce. Fenomenalna postawa naszych siatkarzy, siatkarek, naszych kibiców spowodowała, że znowu uzyskaliśmy możliwość realizacji tej imprezy, która ma rangę światową – powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki.

– poinformował szef rządu w Zakopanem podczas II Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki.

Premier podkreślił, że tę decyzję „zawdzięczamy przede wszystkim polskim siatkarzom, polskim siatkarkom, tym, którzy powodują, że my, Polacy kochamy coraz bardziej siatkówkę”.

Morawiecki zaznaczył, że „to znakomita wiadomość dla wszystkich fanów sportu”. „Ale w szczególności fenomenalna postawa naszych siatkarzy, siatkarek, naszych kibiców spowodowała, że znowu uzyskaliśmy możliwość realizacji tej imprezy, która ma rangę najwyższą, rangę światową” – zauważył.

Jak mówił, „znowu uzyskaliśmy możliwość realizacji imprezy, która ma rangę najwyższą, rangę światową”. Według szefa rządu „było to możliwe, bo Polska udowodniła, że potrafimy organizować imprezy na poziomie światowym”.

Premier wskazywał, że w 2015 roku na wszystkie wydatki związane ze sportem – zawodowym, amatorskim, kultura fizyczna – przeznaczono 950 mln zł, a w 2023 roku – 3 mld 800 mln zł.

– podkreślił.

– wskazywał.

Dlatego – mówił premier – rząd przeznacza „kilka razy więcej środków na sport, na kulturę fizyczną”.

Premier podziękował wszystkim siatkarzom i siatkarkom, bo – jak zaznaczył – „to ich ogromna zasługa, że siatkówka jest dzisiaj naszym narodowym sportem, a dom światowej siatkówki jest właśnie w Polsce”

Kapitan reprezentacji siatkarzy Bartosz Kurek podkreślał, że „Mistrzostwa Świata to będzie coś pięknego dla kibiców, dla naszego kraju”; jak wskazywał, będzie to okazja, żeby zareklamować nasz kraj na arenie międzynarodowej.

– mówił Kurek.

Mister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk powiedział, że „Polska siatkówka jest na najlepszej drodze do tego, aby opatentować znak towarowy polskiej siatkówki, jako certyfikat jakości”.

„Wszystko, co się w polskiej siatkówce odbywa, jest synonimem najwyższej jakości i to zarówno, jeżeli chodzi o poziom sportowy, ale też, jeżeli chodzi o poziom organizacyjny. My, jako władza państwowa, czynimy starania, by stwarzać warunki do tego, aby dodatkowo wspierać rozwój tej dyscypliny”