Piąte miejsce Wiktorii Rybczyńskiej (56kg) wśród dziewcząt do lat 15 oraz czwarte Aleksandra Rabczewskiego (179kg) i szóste Jakuba Orłowskiego (133kg) wśród seniorów – to dorobek zawodników UKS Sztangiści Zielona Góra podczas XVI memoriału Aleksandra Machowskiego we Wrocławiu. Występ podopiecznych podsumowuje Michał Strykowski – szkoleniowiec zielonogórskiego klubu: