Trzecioligowi piłkarze Odry Skrzynie Zając Bytom Odrzański wygrali historyczny mecz na własnym boisku pokonując rezerwy mistrza Polski Rakowa Częstochowa 2:1. Pierwsza połowa należała do Odry. W 16 minucie po akcji Miłosza Jóźwiaka gola na 1:0 zdobył Przemysław Siudak. Kolejne okazje do podwyższenia wyniku mieli w 21 minucie Konrad Grzymisławski z rzutu wolnego, gdy piłka minimalnie przeleciała obok słupka i w 30 minucie Jóźwiak po zagraniu Gabriela Draczyńskiego. Tuż przed przerwą po dośrodkowaniu z rzutu wolnego Siudak po raz drugi pokonał bramkarza Rakowa Kacpra Bieszczada. W drugiej cześci spotkania częstochowianie ruszyli do energicznych ataków, a Odra broniła się skutecznie do 78 minuty, gdy sędzia za dotknięcie piłki ręką podyktował problematyczny rzut karny. Kontaktowego gola zdobył Mateusz Głowiński, a w końcówce meczu gospodarze stworzyli jeszcze trzy dogodne sytuacje, ale nie zdołali strzelić trzeciego gola.