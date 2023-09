Ujawniony przeze mnie fragment planu obrony kraju z 2011 to dokument historyczny – powiedział w piątek (22 września) w Kolnie (Podlaskie) szef MON Mariusz Błaszczak. Dodał, że ten dokument „jest świadectwem podejścia ówczesnych władz” do kwestii bezpieczeństwa państwa.

Minister obrony narodowej otworzył, zorganizowaną w piątek (22 września) w Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu, konferencję „Bezpieczny Wschód”. Wcześniej wziął udział w przysiędze pierwszej grupy żołnierzy jednostki w Kolnie, która jest jedną z lokalizacji tworzonej brygady zmotoryzowanej, wchodzącej w skład 1. Dywizji Piechoty Legionów.

– akcentował Błaszczak.

Szef MON nawiązał do upublicznienia przez siebie w ubiegłym tygodniu fragmentu planu użycia Sił Zbrojnych RP w ramach samodzielnej operacji obronnej, zatwierdzonego w 2011 roku przez ówczesnego szefa MON Bogdana Klicha.

– Dokument, który ujawniłem, za co jestem tak krytykowany przez polityków opozycji, był i jest dzisiaj dokumentem historycznym. Natomiast jest on wielkim świadectwem podejścia ówczesnych władz do bezpieczeństwa w naszej ojczyźnie

– wskazał minister.

Dodał, że „w imię dobrze rozumianego interesu społecznego należało klauzulę z tego historycznego dokumentu zdjąć”.

– Jest to dokument historyczny, jeszcze raz to mocno podkreślam, dlatego że teraz powołujemy do życia nowe jednostki wojskowe właśnie we wschodniej części naszego kraju