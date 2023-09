25 września br. jest planowane rozpoczęcie remontu nawierzchni na węźle Jordanowo autostrady A2, który łączy ją z trasą ekspresową S3. W związku z tym zostaną wytyczone objazdy, które będą obowiązywać od 25 września, ale już od 20 września przez węzeł nie przejadą pojazdy szersze niż 2,5 metra.

Jak poinformowała rzeczniczka spółki Autostrada Wielkopolska Anna Ciamciak, w celu zminimalizowania uciążliwości remontu dla kierowców, prace na węźle zostały podzielone na etapy.

– Kierowców prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do znaków tymczasowej organizacji ruchu

– dodała rzeczniczka.

Pierwszy etap pracy rozpocznie się 25 września br. i będzie polegał na wymianie warstwy ścieralnej nawierzchni na łącznicach zjazdowych węzła. W związku z tym, dla kierowców podróżujących autostradą A2 i chcących zjechać w kierunku drogi S3 zostaną wytyczone objazdy.

Dla podróżujących z kierunku Świecka objazd zostanie wytyczony przez węzeł Torzym drogę wojewódzką nr 138 do skrzyżowania z drogą krajową nr 92 w Torzymiu, dalej drogę krajową nr 92 do ronda na obwodnicy Świebodzina, drogę gminną prowadzącą do węzła Świebodzin Północ lub dalej do węzła Świebodzin Południe.

Objazd dla podróżujących z kierunku Warszawy poprowadzi przez węzeł Nowy Tomyśl (dla pojazdów o dmc większej niż 7 ton) lub węzeł Trzciel (tylko dla pojazdów o masie do 7 ton).

Z węzła Nowy Tomyśl trasa objazdu poprowadzi drogą wojewódzką nr 305 do ronda w Bolewicku, następnie drogą krajową nr 92 w kierunku obwodnicy Świebodzina i dalej do węzłów Świebodzin Północ lub Świebodzin Południe.

Kierowcy, którzy skorzystają ze zjazdu na węźle Trzciel będą poruszać się drogami powiatowymi do drogi krajowej nr 92 następnie w kierunku obwodnicy Świebodzina i dalej do węzłów Świebodzin Północ lub Świebodzin Południe.

Czas realizacji prac na łącznicach zjazdowych szacowany jest na około 16 dni. Po ich zakończeniu prace przeniosą się na łącznice wjazdowe, o czym spółka poinformuje w odrębnym komunikacie.