Mechanika lotnicza – tak nazywać się będzie nowa specjalizacja, jaką już od tego roku akademickiego będzie można studiować na Wydziale Mechaniki Uniwersytetu Zielonogórskiego. To wspólna inicjatywa uczelni i Aeroklubu Ziemi Lubuskiej. Do tej pory na uczelni funkcjonowała tylko specjalność. Co oferuje nowy kierunek? Opowiemy także o ofercie szkoleniowej Aeroklubu Ziemi Lubuskiej. Goscie: Jarosław Gniazdowski, wicedyrektor AZL, prof. dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska, Dyrektor Instytutu Inżynierii Mechanicznej.