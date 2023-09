Wojewoda lubuski otrzymał z rezerwy celowej budżetu państwa 9,3 ml zł na dofinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzeń pracowników Domów Pomocy Społecznej w regionie – poinformował w czwartek dyr. Biura Wojewody Lubuskiego Karol Zieleński.

Dofinansowanie, w kwocie 600 zł miesięcznie na pracownika, obejmuje okres od kwietnia do grudnia br., zgodnie z zapisami porozumienia rządu z NSZZ „Solidarność” zawartego 7 czerwca tego roku – przekazał Zieleński.

W woj. lubuskim wszystkie funkcjonujące 23 domy pomocy społecznej otrzymają dodatkowe środki na dodatki, które otrzyma łącznie 1 715 pracowników w nich zatrudnionych.

W czwartek (7 września) wojewoda lubuski Władysław Dajczak podpisał umowy z powiatami w sprawie tego dofinansowania.

Pierwszą transzę, ok. 6 mln zł na dodatki za kwiecień – wrzesień br., wojewoda przekaże powiatom jeszcze w tym miesiącu, a dotacja na wypłatę dodatków w IV kwartale br. będzie przekazywana w transzach miesięcznych.

– Dodatkowe pieniądze przyczynią się do zapewnienia ciągłości usług świadczonych przez domy pomocy społecznej. Budżet polityki społecznej w woj. lubuskim w ostatnich latach wzrósł z poziomu ok. 512 mln zł 2015 r. do ponad 1,1 mld zł w 2022 r.