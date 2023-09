15 milionów złotych z różnych dotacji wpłynie do budżetu gminy Brody. To bardzo duża kwota, która nawet zaskoczyła władze samorządu.

– Tak prawdę mówiąc, sami jeszcze dobrze nie wiemy, na co spożytkować tak dużą sumę – mówi Juliusz Dudziak, p.o. wójt gminy Brody.

Inwestycje te to m.in. budowa drogi z Brodów do Jezior Wysokich i parking z drogą dojazdową do szkoły w Brodach.